وزير الطاقة يجتمع بممثلين عن المجتمع المدني وتعاونيات فلاحية وكذا اعيان عدد من الولايات

إستقبل وزير الطاقة عبد المجيد عطار وبتنسيق مسبق مع وسيط الجمهورية ممثلين عن المجتمع المدني وتعاونيات فلاحية.

بالإضافة إلى أعيان كل من تهيهاوت 240 كم عن برج عمر ادريس ولاية إليزي

بلدية أم العسل ولاية تندوف

ولاية المسيلة

مستثمرات فلاحية من ولاية تيبازة

دوار البواحة بلدية الميهوب ولاية المدية .

كما إلتحق لاحقا بالإجتماع الهاشمي جعبوب وزير العمل والتشغيل الذي استمع بإهتمام كبير لجملة الملفات المطروحة.

وجرى الإستقبل بمقر الوزارة إستمع إستمع عطار إلى إنشغالات المواطنين والتي صبت جلها وأساسا عن عمليات الربط .

وكذا التزويد بالطاقة بشتى أشكالها بمناطق نائية في إطار برنامج التكفل بمناطق الظل .

وعقب السماع إلى تفاصيل المواقع الجغرافية ومناقشة الطريقة المثلى للتكفل السريع بهذه المناطق.

أكد الوزير عن الأولوية المطلقة التي توليها الدولة والقطاع لهذه الحالات وأن الحلول ستكون سريعة، فعالة ووجب أن تكون دائمة.

وكانت الفرصة أيضا للحضور من المجتمع المدني والاعيان في طرح إنشغالاتهم الخاصة بقطاع العمل والتشغيل.