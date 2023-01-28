وزير الطاقة يحذر من الاستعمال السيئ للغاز الطبيعي

حذر وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، المواطنين حول المخاطر التي يتسبب فيها الاستعمال السيئ للغاز الطبيعي. كما دعا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الأخطار الناجمة عن ثاني أكسيد الكربون وتسربات الغاز.

في حين، أشار وزير الطاقة، إلى أن مجمع سونلغاز يقوم وبصفة دورية بإطلاق العديد من الحملات التحسيسية حول الموضوع. داعيا، إلى توخي الحذر والعمل على صيانة الأجهزة والالتزام بالنصائح والإرشادات للحفاظ على الأرواح خاصة في فصل الشتاء.

وقام محمد عرقاب رفقة الرئيس المدير العام لسونلغاز، بوضع حيز الخدمة لشبكتي الغاز والكهرباء بحي 296 مسكن عمومي ايجاري بحي ادريان بمقر الولاية.

ويأتي هذا المشروع بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطن وكذا تطوير وتعزيز القدرات الكهربائية والغازية بالولاية. وبلغ طول شبكة التوتر المتوسط 3كلم وطول شبكة توتر منخفض بلغت 6،400 كلم وتجهيز 4 محولات كهربائية. وبالنسبة للغاز، بلغ طول شبكة التوزيع لهذا المشروع مايقارب 4 كلم. ولقى وضع حيز الخدمة استحسان ساكنة المنطقة.

وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن تكفل مصالحها بانشغالات عدة مناطق من ولاية تيسمسيلت. كما أشار بيان الوزارة، إلى أنه تم رصد مجموعة من الانشغالات خاصة بكل من سكان دوار “النواصر” ببلدية عماري. وسكان دوار “النواورة” ببلدية بني لحسن، سكان دوار “بومنقوش” ببلدية تيسمسيلت، سكان بقعة “أولاد بخلفة1″ ببلدية برج بونعامة. وسكان دوار ” أولاد بوجمعة ” وحي ” السلام ” ببلدية العيون.