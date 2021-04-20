وزير الطاقة يدعو الشركات الإيطالية لتعزيز أنشطتها في الجزائر

استقبل وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، سفير إيطاليا بالجزائر جيوفاني بوليزي.

وحسب بيان للوزارة، دعا الوزير الشركات الإيطالية إلى تعزيز أنشطتها في الجزائر عبر سلسلة صناعة الطاقة في إطار شراكات متبادلة المنفعة.

كما استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وإيطاليا في مجال الطاقة ووصفها بالتاريخية والممتازة وآفاق تعزيزها.

وشدد الوزير على أهمية التعاون والشراكة بين الشركات الجزائرية والإيطالية في مجال الطاقة.

وأكد عرقاب خاصة، على أهمية التعاون في مجالات المحروقات “المنبع والمصب والمجال البحري” والطاقة المتجددة والكهرباء.

واستشهد الوزير، بالشراكة النموذجية بين سوناطراك وشركة إيني.

ومن جهته، أعرب السفير عن ارتياحه الشديد لجودة العلاقات بين البلدين.

وأعرب السفير الإيطالي، عن الاهتمام الكبير للشركات الإيطالية بتعزيز وجودها في الجزائر والاستمرار في استكشاف فرص تعاون جديدة مثل الهيدروجين الأخضر.