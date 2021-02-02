وزير الطاقة يدعو المؤسسات الألمانية إلى التوجه نحو الإستثمار في سوق المحروقات والكهرباء

إستقبل وزير الطاقة عبد المجيد عطار، سفيرة جمهورية ألمانيا الإتحادية إليزابيث فولبرس بطلب منها.

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق الطرفان إلى العلاقات المتجذرة والممتازة بين البلدين خاصة في مجال الطاقة.

وأوضح البيان، أنه تم الإشادة بمستوى الشراكة والتبادل بين المؤسسات الجزائرية والألمانية.

وشدّد الطرفان على ضرورة تعزيز العلاقات وتوسيعها، من خلال آلية الشراكة الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة الموقعة منذ 2015.

ومن جهتها أكدت السفيرة الألمانية عن إهتمام الشركات الألمانية في الإستثمار أكثر بالجزائر، خاصة وأن الجزائر تٌعد شريك مهم وجدي في الميدان الطاقوي.

ودعا الوزير المؤسسات الألمانية، إلى التوجه نحو الإستثمار في سوق المحروقات والكهرباء عن طريق الشراكة في مجال المناولة.

وكذا صناعة قطع الغيار والتجهيزات و التكنولوجيا بميدان الطاقة محليا بانشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة مختلطة بين الجزائر و ألمانيا.

كما دعت السفيرة الألمانية الوزير للمشاركة في منتدى برلين للإنتقال الطاقوي المزمع عقده في شهر مارس المقبل،

واتفق الطرفان على تنظيم يوم الطاقة الجزائري الألماني والذي يعقد سنويا ضمنة آلية اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في مجال الطاقة.