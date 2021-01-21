وزير الطاقة يدعو المؤسسات الإيطالية إلى المزيد من الإستثمار مع الجزائر

إستقبل وزير الطاقة عبد المجيد عطار، اليوم الخميس، السفير الإيطالي، جيوفاني بوغليسي، بطلب من هذا الأخير.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما في ميدان الطاقة.

وأكد الطرفان على متانة العلاقة بين البلدين، خاصة في قطاع المحروقات.

في هذا الصدد، دعا الوزير المؤسسات الإيطالية إلى مزيد من الإستثمار والشراكة في مجال الطاقة.

خاصة في مجال البيتروكيمياء والتصنيع محليا للتجهيزات الصناعية “قطع الغيار”، المتعلق بنشاط القطاع.

وهو الأمر الذي سيخلق ديناميكية إقتصادية من شأنها خلق مناخ ملائم يشجع المناولة ويضاعف وجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في هذا الميدان.

ومن جهته، أكد السفير الإيطالي على المكانة الهامة للجزائر التي تعد شريكا رئيسيا وفعالا لإيطاليا خاصة في مجال الطاقة والمحروقات.

وشدد السفير، على أهمية الشراكة الجزائرية الإيطالية ودورها في الأمن الطاقوي الإيطالي.