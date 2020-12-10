وزير الطاقة يدعو شركة إيني الإيطالية إلى الاستثمار أكثر بالجزائر

استقبل وزير الطاقة عبد المجيد عطار، اليوم الخميس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيني ENI الإيطالية.

وحسب بيان الوزارة، فقد استقبل وزير الطاقة، كلاوديو ديسكالزي والوفد المرافق له، بطلب من هذا الأخير.

وشارك في اللقاء الأمين العام لوزارة الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، محمد بوزريبة.

واستعرض الطرفان خلال هذا الاجتماع، وضع علاقات التعاون والشراكة بين سوناطراك وشركة إيني الإيطالية وآفاق تطويرها بشكل أكبر.

وأشار الوزير، الذي وصف العلاقة بأنها قديمة وتاريخية، إلى أن الشراكة بين سوناطراك وإيني، ولا سيما المنبع “التنقيب، والعمليات”، مثالية.

ويأتي ذلك، من خلال الإصرار على تقويتها وتوسيعها إلى مجالات النشاط الأخرى، لا سيما في قطاع البتروكيماويات، وكذلك الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

وذكر البيان، إن مجموعة إيني قد قامت بالفعل بالشراكة مع سوناطراك ببناء محطة طاقة شمسية بقدرة 10 ميجاوات في بير رباع الشمالية بورقلة.

مضيفا إن الشركة، تخطط لمواصلة هذا الجهد في مختبر للطاقة الشمسية ومحطتين أخريين متطابقتين للطاقة الشمسية على مستوى الحقول بالشراكة.

وبهذه المناسبة، دعا الوزير الشركة الإيطالية إلى مواصلة الاستثمار بشكل أكبر في الجزائر، خاصة وأن قانون المحروقات الجديد يوفر فرصًا مهمة وآفاق واعدة لمشاريع استثمارية ملموسة وذات منفعة متبادلة.

وشراكات في استكشاف قطاع التعدين واستغلال وتطوير الحقول المكتشفة بالفعل مع مساهمة بالمعرفة، ونقل التكنولوجيا.

ومن جانبه، قال الرئيس المدير العام لشركة إيني إنه راضٍ للغاية عن الشراكة بين سوناطراك و إيني من خلال الإعراب عن اهتمامه الشديد بمواصلة الاستثمار في الجزائر.

معتبرا إن الجزائر تشكل شريكًا ذو ثقة ومصداقية.

بالإضافة إلى السماح للشركة الوطنية بالاستفادة من خبراتهم ومعارفهم في المجال، يضيف المدير العام لشركة إيني.