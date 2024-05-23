وزير الطاقة يرد على سؤال رئيس مجلس الأمة حول “الأوف شور”

طرح رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، سؤالا على وزير الطاقة والمناجم عن مصير “الأوف شور” “استغلال النفط والغاز في عرض البحر”.

ومن جهته رد وزير الطاقة عرقاب أن”الأوف شور” من بين البرامج التي سطرتها الدولة الجزائرية من ناحية تطوير المجال المنجمي النفطي والغازي لبلادنا”.

وقال عرقاب “قمنا بدراسة وتوصلنا إلى مؤشرات ايجابية لوجود خيرات كبيرة من الغاز الطبيعي في موقعين هامين”. “في بمنطقتين في البحر الأبيض المتوسط”. “الاول منه يربط بين سكيكدة وبجاية والثاني يربط بين عين تيموشنت وتلمسان”. تابعا “الدراسات جارية لكي نتوصل إلى أحسن تقنيات الاستكشاف وعندما تتوفر الظروف ننطلق في الاستغلال”. و”لدينا 47 بالمائة فقط من الاستكشاف من المجال المنجمي على المستوى الوطني”. و”مازال الطريق الطويل أمامنا في هذا المجال”.