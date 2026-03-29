وزير الطاقة يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول الافريقية المنتجة للنفط

استقبل مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، اليوم الأحد، وفي مقر دائرته الوزارية، فريد غزالي، الأمين العام لمنظمة الدول الافريقية المنتجة للنفط. المعين حديثا على رأس هذه المنظمة. و قد خصّص اللّقاء لبحث سبل التعاون والشراكة بين قطاع الطاقة الطاقات المتجددة وهذا التنظيم الإقليمي الهام .

خلال اللقاء الذي تم بحضور عدد من الإطارات الرئيسية في وزارة الطاقة، استعرض فريد غزالي، أهم محاور ورقة الطريق التي ستعتمدها المنظمة خلال الفترة القادمة، في تعزيز التعاون الإفريقي/ إفريقي. خاصة فيما يتعلّق بالعمل على ضمان اكتفاء السوق الإقليمية، وهي الاستراتيجية التي يستدعي تنفيذها -حسب ذات المتحدث-، مشاركة كل الفاعلين الطاقويين في الجزائر لاسيما قطاع الطاقة والطاقات المتجددة .

من جانبه، هنأ مراد عجال غزالي على تنصيبه على راس منظمة الدول الافريقية المنتجة للنفط. مؤكدا عن فخره بوصل الكفاءات الجزائرية. لمثل هذه المناصب الهامة على الصعيد الخارجي. كما اعبر الوزير عن ترحيبه بالتعاون مع هذه المنظمة الإقليمية. مشدّدا على ضرورة توسيع نشاطها لتشمل نشاطات الطاقة والطاقات المتجددة. بالشكل الذي يفتح آفاقا أوسع للتعاون بينها وبين القطاع وبالتالي يفتح فرصا أوسع للجزائر في تثبيت مكنتها كشريك طاقوي هام وموثوق.

وفي ذات السياق تحدّث الوزير، عن الإمكانيات والخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر عبر مؤسساتها الطاقوية. وهو ما يجعلها مؤهلة لولوج السوق الافريقية وحصد نصيب هام منها على اعتبار أنها شريك قادر على تلبية حاجيات السوق الإفريقية في كل سلسلة القيمة. مشيرا إلى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه شركة سونلغاز- الدولية، في تعزيز هذا التعاون. خاصة وأنها تملك الإطار الذي يمكّنها من تمكين الشركات الجزائرية العمومية والخاصة من ولوج الأسواق الخارجية. لاسيما الإفريقية عبر شراكات حقيقية وجادة.

ختاما، أكد وزير الطاقة، أن أبواب الوزارة دائما مفتوحة أمام كل المشاريع والمبادرات. التي من شأنها تعزيز مكانة الجزائر على الصعيد القاري والتي تنسجم خاصة مع السياسة الخارجية للجمهورية الجزائرية .