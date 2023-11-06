وزير الطاقة يستقبل الرئيسة المديرة العامة للشركة الإيطالية “زهيرو”

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر دائرته الوزارية، الرئيسة المديرة العامة للشركة الإيطالية المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة، “زهيرو” ZHERO” “، ألسندرا باسيني.

كما جرى اللقاء بحضور سعادة سفير إيطاليا لدى الجزائر وإطارات من الوزارة، بحث سبل تعزيز التعاون والاستثمار في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة. على غرار إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والترابط الكهربائي مع إيطاليا، وتطوير الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

في حين، قدم وزير الطاقة والمناجم، لمحة شاملة عن برنامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة بالجزائر من طرف سونلغاز، والإستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين. كما أكد استعداد القطاع لتعزيز التعاون في مجال سياسات الاستثمار في الطاقات المتجددة. وتوفير الأدوات العملية والعلمية وكذا تبادل الخبرات، التكوين والتدريب ونقل التكنولوجيا.

كما قدمت، من جانبها، باسيني عرض حول مشروع لتطوير الطاقات المتجددة وإنتاج الكهرباء الخضراء بالجزائر. بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في المجال.

وفي ختام هذا اللقاء، اتفق الجانبان على تكوين فريق عمل مشترك لدراسة جميع جوانب المشروع المقدم من طرف “زهيرو”. حيث تعتبر شركة “زهيرو” الإيطالية من رواد الشركات في مجال تقديم الحلول وتطوير مشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة وتخزينها. وكذا في مجال الترابط الطاقوي والحد من الانبعاثات وتقليص فاتورة الإنتاج ودعم المحتوى المحلي، باستخدام آخر التكنولوجيات في هذه المجالات.