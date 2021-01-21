وزير الطاقة يستقبل السفير المصري بالجزائر

إستقبل وزير الطاقة عبد المجيد عطار اليوم الخميس 21 جانفي 2021 بمقر الدائرة الوزارية، السفير المصري بالجزائر أيمن مشرفة بطلب من هذا الأخير .

حيث تناولت المحادثات بين الطرفين تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما منها في مجال الطاقة.

ورحب الوزير بالاستثمارات المصرية في الجزائر مشيدا بالموجودة منها ميدانيا في قطاع المحروقات.

داعيا الشركات المصرية خاصة منها “بيتروجات” إلى الاهتمام والمشاركة في المناقصات التي سيطلقها قطاع الطاقة مستقبلا.

في حين عبر السفير المصري عن إرتياحه للعلاقات الجيدة بن البلدين في قطاع الطاقة.

وأبدى إستعداد ورغبة الكثير من الشركات المصرية في الإستثمار في ميدان الطاقة والمحروقات.

كما عرض قدرات الكثير من المؤسسات المصرية الناشطة في مجال المناولة والإنشاءات في القطاع الطاقوي.

وشدد على إيلاء مصر الأهمية الكبرى للعمل المشترك بين البلدين.