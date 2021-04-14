وزير الطاقة يستقبل رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء حمو طواهرية.

وحضر لقاء وزير الطاقة مع طواهرية، رئيس ديوان الوزارة و أعضاء من الفدرالية.

وأكد عرقاب على حرص الوزارة بضمان استقرار القطاع وتكريس الاتصال الجواري القائم والدائم بين مختلف مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم.

وتطرق الاجتماع لأهم الملفات التي تخص القطاع وسبل دعم والاهتمام بالعامل البشري في المؤسسات التابعة له.

كونه –يضيف بيان القطاع-، عامل أساسي للحفاظ على وتيرة الإنتاج وتحسين الخدمة للمواطن.

وللتذكير، تعد الفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء من بين 32 فدرالية على مستوى الوطن ومن أهمها.

وتضم أكثر من 170 ألف عامل منطويين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وموزّعين عبر كل ولايات الوطن.

وتلعب دورا هاما في التنسيق بين نقابات المؤسسات التابعة لقطاعي الطاقة والصناعة.