وزير الطاقة يستقبل سفير جمهورية كازاخستان لدى الجزائر

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأحد، سفير جمهورية كازاخستان لدى الجزائر، أنوربك أخمتوف.

وحسب بيان للوزارة، خُصص هذا اللقاء لاستعراض واقع علاقات التعاون بين الجزائر وكازاخستان وسبل تعزيزها. لاسيما في مجالات الطاقة، والمناجم، والطاقات المتجددة، بما يعكس عمق ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وبهذه المناسبة، قدم وزير الدولة عرضا حول استراتيجية تطوير قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر.

مسلطا الضوء على فرص الاستثمار والشراكة التي تتيحها بلادنا، خصوصا في مجالات استكشاف وإنتاج المحروقات، تطوير البنى التحتية الطاقوية، الصناعات النفطية والغازية، إلى جانب قطاع البتروكيمياء.

كما تطرق الجانبان إلى فرص التعاون في ميادين إنتاج الكهرباء، لا سيما ما يتعلق بمعدات الإنتاج والطاقات الجديدة والمتجددة. وتطوير الصناعات المرتبطة بها. مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في مجالات الانتقال الطاقوي وتخزين الطاقة.

وفيما يخص القطاع المنجمي، شكل اللقاء مناسبة لبحث إمكانيات تعزيز التعاون بين شركات البلدين. وتطوير شراكات فعالة في مجالات استغلال وتحويل الموارد المعدنية بالجزائر.

وفي هذا السياق، أعرب الوزير عن اهتمام الجزائر بالاستفادة من الخبرة الكازاخية في هذه المجالات. وعن تطلع القطاع إلى مساهمة فعلية للشركات الكازاخية في إنجاز المشاريع الكبرى الجارية والمستقبلية، لا سيما في مجالي المحروقات والمناجم.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق والتشاور المشترك. من خلال تشكيل فريق عمل من خبراء البلدين يتولى تحديد ومتابعة مشاريع التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بما يكفل تحقيق نتائج ملموسة ومشتركة.