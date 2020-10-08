وزير الطاقة يستقبل مدير شركة ناتورجي الإسبانية وهذا ما دار بينهما

استقبل وزير الطاقة عبد المجيد عطار ، اليوم الخميس، المدير العام لشركة ناتورجي الإسبانية، على هامش مشاركته في منتدى رجال الأعمال الجزائريين الإسبان.

واستعرض الطرفان خلال هذا الاجتماع، علاقات التعاون والشراكة بين سوناطراك والشركة الإسبانية، وكذا طرق ووسائل تعزيزها.

كما رحب الطرفان بهذه المناسبة، بعلاقات الشراكة التقليدية والاستراتيجية بين الشركتين، التي تستمر منذ 50 عاما، وكذا والترحيب بالتوقيع على تعديلات تخص تسويق الغاز.

ودارت المناقشات أيضا حول آفاق تطوير التعاون في المستقبل، خاصة في مجال اكتشاف وانتاج الهيدروكربون.

وبهذه المناسبة، دعا الوزير، الشركة الإسبانية، لاستكشاف الفرص الجديدة المتاحة للإستثمار بالجزائر، خصوصا مع دخول القانون الجديد للمحروقات، حيز التنفيذ، وهو الذي يفتح آفاق واعدة للشراكة.