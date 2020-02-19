وزير الطاقة يستقبل نائب رئيس الشركة التركية “Ronesans”

إستقبل، وزير الطاقة، محمد عرقاب، يوم أمس الثلاثاء، نائب رئيس الشركة التركية “Ronesans”، جلال توروغلو.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة، أن المناقشات بين الطرفان خصصت بشأن تطوير علاقات التعاون والشراكة في مجال الهيدروكربونات والكهرباء بين الشركة التركية والجزائر.

وأشار بيان الوزارة أن الطرفان أعربا عن رضاهم بخصوص علاقات التعاون الحالية القائمة بين الشركة التركية والجزائر، في إطار عقد EPC و GEAT، لبناء المجمع الصناعي لتصنيع التورينات والمحولات وغيرها.

كما أعرب وزير لطاقة عن رغبته في رؤية الشركة التركية تعمل على تعزيز وجودها في الجزائر واغتنام الفرص المتاحة في إطار برامج التكوير التي يخطط لها قطاع الطاقة في مجال البحوث.

من جهته أكد جلال توروغلو رغبته في تعزيز هذا التعاون المثمر للغاية مع الشركات الجزائرية.