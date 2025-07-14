وزير الطاقة يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي

إستقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي بمملكة بلجيكا، ماكسيم بريفو.

وحسب بيان للوزارة، حضر اللقاء، كل من سفير مملكة بلجيكا لدى الجزائر، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر.

كما حضر اللقاء، كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع. والرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، إلى جانب إطارات من الجانبين.

وخصص هذا اللقاء لاستعراض واقع وآفاق التعاون بين الجزائر وبلجيكا في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

وعبر الطرفان عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية. مؤكدين التزامهما المشترك بتكثيف التعاون واستكشاف فرص الشراكة الجديدة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

كما تطرق الجانبان، إلى فرص تطوير مشاريع التعاون في مجالات المحروقات، الصناعة البتروكيميائية، والصناعات التحويلية الطاقوية والمنجمية.

بالإضافة إلى الطاقات الجديدة والمتجددة، على غرار الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الريحية، وتطوير الهيدروجين. مع التركيز على إدماج التكنولوجيات الحديثة والتكوين، وكذا حلول التخزين والشبكات الذكية.

واغتنم وزير الدولة هذه المناسبة لتقديم عرض مفصل حول الرؤية الاستراتيجية للقطاع، ومشاريع التطوير الجارية. لاسيما في ميادين استكشاف وإنتاج المحروقات، وتوسيع قدرات إنتاج ونقل الكهرباء، وتحلية مياه البحر، وتطوير الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.

كما أبرز ما توفره المنظومة التشريعية الجديدة من تحفيزات ومزايا للمستثمرين. داعيا الشركات البلجيكية إلى اغتنام هذه الفرص الواعدة.

وفي مجال المناجم، ناقش الطرفان فرص التعاون في ميدان البحث والاستكشاف واستغلال وتحويل الموارد المعدنية. والدراسات الجيولوجية. مع التركيز على المواد الاستراتيجية والحرجة المستخدمة في الصناعات المتقدمة، خاصة المعادن المستعملة في صناعة الصلب، البطاريات، والتكنولوجيات الخضراء.

كما تم التأكيد على أهمية التكوين ونقل التكنولوجيا من أجل تطوير سلاسل القيم المحلية. والاستفادة من الخبرة البلجيكية في هذه المجالات.

وأكد وزير الدولة أن زيارة ماكسيم بريفو تعبر عن الإرادة السياسية القوية للطرفين في تعزيز العلاقات الجزائرية البلجيكية والارتقاء بها إلى شراكة متكاملة. تقوم على أساس المصالح المتبادلة، والتكامل الصناعي والتقني. لا سيما في ظل التحديات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية والحاجة الملحة لتسريع التحول الطاقوي.

ومن جهته، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي عن ارتياحه لجودة العلاقات بين البلدين. وجدد التزام بلجيكا بتعميق التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والطاقوية.

كما شدد على أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات أخرى ذات أولوية. وعبر عن الاهتمام الكبير التي توليه الشركات البلجيكية للاستثمار والشراكة مع المؤسسات الجزائرية. ولاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.