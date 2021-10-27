وزير الطاقة يستقبل وفدا إسبانيا لبحث إمدادات الغاز

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بمقر دائرته الوزارية، وفداً إسبانيًا هام.

ويتشكل الوفد، من النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي، تيريزا ريبيرا رودريغيز.

كما حضر عن الجانب الجزائرية، رئيسي مُجمعي سوناطراك وسونلغاز، حسب بيان لوزارة الطاقة.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية الجزائرية الإسبانية في مجال الطاقة والتي وصفت بالتاريخية والممتازة وآفاق تعزيزها بشكل أكبر.

واشترك الطرفان، في نفس الرغبة في تكثيف التعاون وجعله أكثر تماسكًا من خلال دراسة من الطرفين لجميع الفرص المتاحة للبلدين في صناعات الغاز والكهرباء والنفط.

وشدد وزير الطاقة والمناجم على أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الشركات الجزائرية والإسبانية في مجال الطاقة.

كما عرض الوزير، فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع، لا سيما في مجال المحروقات “من المنبع الى المصب”.

متمنياً رؤية مشاركة الشركات الإسبانية في المناقصات المقبلة والاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون الجديد للمحروقات.

كما تطرق الطرفان الى مشاريع الربط بالكهرباء والغاز بين البلدين والشراكات في مجال تسويق الغاز من أجل تعزيز العلاقات التجارية حيث تبقى الجزائر المورد الرئيسي للغاز لإسبانيا.

واستذكر الوزير الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان أمن إمدادات الغاز إلى السوق الإسبانية من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تم القيام بها لإيصاله في ظل ظروف أفضل.

وفي هذا السياق، سُلط الضوء على مشروع توسيع قدرة ميدغاز الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا وكذلك قدرات الغاز الطبيعي المسال.

ومن جانبها، أشادت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي، بالعلاقات الممتازة بين البلدين، مشيرة إلى أن إسبانيا ستبقى شريكا مهما للجزائر في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والطاقوية لأن الجزائر هي المورد الرئيسي للغاز لإسبانيا مع وجود العديد من الشركات الإسبانية الناشطة في الجزائر.

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