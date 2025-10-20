وزير الطاقة يستقبل وفدا من البنك الآسيوي “AIIB”

استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الإثنين، وفدا من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) ، يقودهم رئيس المؤسسة السيد ليكون جين.

وحسب بيان للوزارة، ناقش الطرفان خلال اللقاء، سبل وافاق التعاون بين الجزائر والبنك الآسيوي في عديد الملفات الاقتصادية الهامة. ذات العلاقة بقطاع الطاقة والطاقات المتجددة. لاسيما فيما يتعلق بملف تمويل المشاريع المهيكلة.

واستعرض الدكتور مراد عجال، جملة المشاريع التنموية الكبرى التي يتكفل قطاع الطاقة والطاقات المتجددة بتنفيذها وتطويرها حاليا. وجهود القطاع الرامية إلى تحقيق برنامج التنويع الطاقوي.

مؤكدا مكانة الجزائر كشريك اقتصادي موثوق وفاعل أساسي في ضمان الأمن الطاقوي على الصعيدين القاري والدولي.

وفي السياق، عرج الوزير، للحديث عن الخطوات الهامة التي قطعتها الجزائر فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الطاقات المتجددة. من خلال تنفيذ مشروع الـ 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة.

هذا المشروع، الذي قد نفذ شطرا هاما منه يتعلق بإنجاز الـ 3200 ميغاواط من الطاقات الشمسية والكهروضوئية. الذي يتم إنجازه عبر 14 ولاية من ولايات الوطن.

وخلال عرضه لبرنامج التنويع والتحول الطاقوي، تحدث المسؤول الأول عن القطاع عن مساعي الجزائر للانتقال من الطاقة الأحفورية للطاقات النظيفة على غرار مشاريع الهيدروجين الأخضر، الطاقة الكهروضوئية، طاقة المياه ، طاقة الرياح وغيرها.

كما تحدث عن جهود القطاع في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الانتقال الطاقوي

وفي هذا الإطار عبر الوزير، عن أهمية التعاون بين الجزائر والبنك الآسيوي في ظل الديناميكية التنموية التي تعرفها الجزائر. ومناخ الاستثمار الذي بات يستقطب أهم المتعاملين الاقتصاديين عبر العالم.

ومن جانبه، قدم رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ليكون جين، عرضا حول ماهية البنك ونشاطاته ومستوى تواجده عبر العام.

مشيرا إلى أن الجزائر تعتبر من الدول التي كانت سباقة لانضمام لهذه المؤسسة المالية منذ تأسيسه.