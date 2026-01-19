وزير الطاقة يستقبل وفدا من شركة هواوي الصينية ويؤكد..

استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجددة, مراد عجال, وفدا من شركة “هواوي” الصينية برئاسة لي شين. رئيس الشركة لمنطقة شمال وغرب ووسط إفريقيا. حيث تناول اللقاء آفاق التعاون والشراكة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة, حسب ما أفاد بيان للوزارة.

وأوضح المصدر أن الاجتماع, الذي جرى بمقر الوزارة وحضره إطاراتها والمسؤولون التنفيذيون في شركة “هواوي”. المتخصصة في الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات الاستهلاكية. يندرج في إطار تعزيز التعاون الدولي وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية للجزائر.

وخلال اللقاء, بحث الطرفان سبل التعاون بين وزارة الطاقة والطاقات المتجددة وهيئاتها وشركة “هواوي”. خاصة فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا في مجالات الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة.

وأشار عجال إلى عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر والصين. ومتانة الشراكات الاقتصادية التي تتجلى في الحضور الكبير للشركات الصينية في السوق الجزائرية.

كما أكد على اهتمام الجزائر بتعزيز هذه العلاقات. خصوصا في ظل المناخ الاقتصادي الجاذب للمستثمرين الأجانب والفرص التي يوفرها قطاع الطاقة والطاقات المتجددة.

وشدد الوزير على أهمية التكوين ونقل الخبرات. معتبرا ذلك أولوية للقطاع. ومشيرا إلى الخبرة الصينية الموثوقة في تنفيذ المشاريع والنتائج الإيجابية التي حققتها في السوق الجزائرية.

من جانبه, أعرب لي شين عن رغبة بلاده في تعميق الشراكة مع الجزائر. مشيدا بالفرص المهمة التي توفرها الأخيرة لشركائها الأجانب. مؤكدا حرص شركة “هواوي” على أن تكون فاعلا رئيسيا في تطوير استخدام التكنولوجيا في مجال الطاقة. وضمان نجاح برنامج التحول الطاقوي.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع مشترك بين خبراء الوزارة وشركة “هواوي” لدراسة المقترحات الصينية. وتحديد المحاور ذات الأولوية للشراكة, تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة وتأطير المشاريع المستقبلية.

