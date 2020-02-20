استقبل وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، وفدا من صندوق النقد الدولي يقوده المستشار بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جون فرونسوا دوفين.

ويندرج هذا اللقاء في إطار البعثات الدورية لخبراء الصندوق الدولي، حيثُ شكل فرصة للطرفين لإستعراض علاقات التعاون بين الجزائر والمؤسسة المالية الدولية في قطاع الطاقة.

و بهذه المناسبة، عرض عرقاب المحاور الهامة لمخطط التنمية لقطاع الطاقة، مشددا على ضرورة ترقية تحويل

المحروقات، لاسيّما قطاع البيتروكيماويات الذي يعتبر قطاعا خلاق للثروة والعمل وقطاع الطاقات المتجددة و تكوين الموارد البشرية.

كما تطرق الوزير إلى إصدار قانون المحروقات الذي يتيح آفاق واعدة للإستثمار والشراكة في مجال الإستكشاف، لاسيما وأنّ قطاع المناجم لم يستغل بالكامل رغم الإمكانيات الكبيرة التي يحصيها.

و من جهته، أعرب دوفين عن سعادته لهذا اللقاء الذي سمح له بالإطلاع على أفاق تنمية قطاع الطاقة، وخاصة فيما يخص تنويع مصادر الطاقة و الانتقال الطاقوي، يختم البيان.