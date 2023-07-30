وزير الطاقة يستمع لإنشغالات مواطني الأغواط

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، مساس مسعود وخليفة بن سليمان، نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية الأغواط.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، رفع النواب مجموعة من انشغالات المواطنين بولاية الأغواط التي تخص مجالات الطاقة والمناجم. ولاسيما بخصوص الربط الطاقوي لبعض المناطق بالولاية بالكهرباء الريفية والغاز. وكذا تزويدها بالمحولات الكهربائية على غرار مشروع انجاز محول كهربائي بسيدي مخلوف.

كما تم التطرق الى ملفات المشاريع الطاقوية بالولاية ولاسيما مشاريع الطاقات المتجددة. ومشاريع الاستثمار الاجتماعي لمؤسسات القطاع، بالإضافة الى تموين الفرق الرياضية.

وفي هذا الإطار، قدم وزير الطاقة والمناجم توضيحات عن مجمل انشغالات النواب. معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الانشغالات والاقتراحات ودراستها واخذ التدابير اللازمة لتلبيتها.

كما أشار الوزير الى ان ولاية الاغواط هي من الولايات ذات النسبة المعتبرة من التغطية بالغاز التي تقدر ب 83% و97% بالنسبة للكهرباء.