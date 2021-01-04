وزير الطاقة يشارك اليوم في الاجتماع الوزاري لمجموعة أوبك+

يشارك وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الإثنين، في الاجتماع الوزاري الـ13 لدول منظمة أوبك والدول غير الأعضاء.

وحسبما نقلته الإذاعة الجزائرية عن بيان للوزارة، سيخصص الإجتماع لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.

ويضم هذا الإجتماع، 23 دولة منها 13 دولة أعضاء في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة الموقعة على إعلان التعاون.

هذا وسيسبق إجتماع أوبك+، الاجتماع الـ25 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك وغير أوبك.

وينتظر أن تقيم اللجنة مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون لشهر ديسمبر 2020.