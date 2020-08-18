وزير الطاقة يشارك في أشغال الدورة 21 لاجتماع لجنة المتابعة المشتركة لمجموعة اوبك+ يوم غد

سيشارك وزير الطاقة عبد المجيد عطار غدا الأربعاء في غدا الأربعاء في اشغال الدورة 21 لاجتماع لجنة المتابعة المشتركة لمجموعة اوبك+.

وأوضح بيان الوزارة أن هذا الإجتماع سينعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد ويخصص لبحث وضعية سوق النفط الدولي و افاق تطوراته على المدى القصير و المتوسط.

وخلال هذه الدورة يضيفبيان الوزارة سيتم تقييم مدى احترام الالتزامات المتعلقة بتخفيض انتاج الدول الموقعة على اتفاق التعاون لشهر جوان الماضي.

والتي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزاري العاشر أوبك خارج أوبك المنعقد في 12 أفريل الماضي.

وللإشارة تتكون لجنة المتابعة المشتركة لمجموعة اوبك+ من سبعة دول اعضاء في أوبك وهي:

الجزائر رئيسة ندوة منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبيك”، السعودية، الامارات، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا.

الى جانب بلدين غير اعضاء في المنظمة وهما روسيا وكزاخستان.