وزير الطاقة يشارك في إجتماع لمنظمة أوبك

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الاثنين، في أعمال المائدة المستديرة الوزارية الأولى حول “الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة”، التي تنظمها منظمة أوبك، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، توفر هذه المائدة المستديرة منصة للمناقشة والتبادل حول التحديات والفرص الناشئة عن تنفيذ إجراءات التخفيف المناخية الجماعية للبلدان المنتجة للنفط.

ويتعلق الأمر أيضًا بالتوصل إلى فهم مشترك حول الأساليب والوسائل للمساهمة في الجهد العالمي لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

وكذا تبادل المعلومات حول الحلول المناسبة وتقنيات التخفيف المبتكرة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أجل تنمية مزدهرة ومستدامة للطاقة.

وأشار البيان، إلى إن هذا الاجتماع سيمكن من التوصل إلى موقف مشترك من خلال السعي إلى اتباع نهج عالمي متوازن بين البيئة وأهداف التنمية، لا سيما أنه يسبق الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبعض الأحداث العالمية الكبرى المتعلقة بالبيئة والطاقة.

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