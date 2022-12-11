وزير الطاقة يشارك في إجتماع مجلس وزراء منظمة أوابك

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الاثنين، في أعمال الاجتماع التاسع بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان للوزارة، سيركز وزراء منظمة الأوابك خلال هذه الجلسة على النقاط المدرجة في جدول الأعمال. ودراسة القضايا التنظيمية وتقييم أنشطة هذه المنظمة.

كما سيكون تطور أوضاع السوق النفطية العالمية والتحضير لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر “قطر 2023” على جدول أعمال هذا الاجتماع الوزاري.

وتأسست أوابك في عام 1968 من قبل الكويت وليبيا والمملكة العربية السعودية. وانضمت الجزائر في عام 1970.

وتتكون أوابك من 10 دول أعضاء، ومقرها الكويت، وتهدف إلى تنسيق سياسات الطاقة للدول العربية بهدف تعزيز تنميتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي. وكذلك التعاون في مجال تنمية النفط والمشاريع المُشتركة والتكامل الإقليمي.