وزير الطاقة يشارك في اجتماعات منظمة أوبك وتحالف أوبك+

سيشارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، غدا الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماعات الوزارية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وأوبك+.

وحسب بيان للوزارة، سيشارك وزير الدولة، بهذه المناسبة، في الاجتماع الـ191 لمؤتمر منظمة أوبك. الذي سيجمع وزراء الدول الأعضاء، قصد مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما سيشارك وزير الدولة، في نفس اليوم، في أشغال الاجتماع الستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC). والاجتماع الوزاري التاسع والثلاثين، لدول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك (أوبك+).

وتهدف هذه الاجتماعات إلى تقييم مدى امتثال الدول الموقعة على “إعلان التعاون” لمستويات الإنتاج المتفق عليها. إلى جانب مناقشة الوضع الحالي لسوق النفط العالمية، واستشراف آفاقها على المدى القصير.

وتندرج هذه اللقاءات في إطار الجهود الجماعية لضمان استقرار وتوازن السوق البترولية العالمية.