وزير الطاقة يشارك في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لأوبك

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الاثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع الـ48 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك (JMMC).

كما سيخصص هذا الاجتماع لدراسة مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج الطوعي لدول إعلان التعاون. لشهري جانفي وفيفري 2023.

في حين، سيتعين على الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة تقييم ظروف وآفاق التطور قصير المدى لسوق النفط العالمي.

وللتذكير، تتكون لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك من: الجزائر، والمملكة العربية السعودية. والإمارات العربية المتحدة، وروسيا، والعراق، وكازاخستان، والكويت، ونيجيريا، وفنزويلا.

الجزائر تُخفض إنتاجها النفطي إبتداءً من ماي