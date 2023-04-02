وزير الطاقة يشارك في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لأوبك
يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الاثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع الـ48 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك (JMMC).
كما سيخصص هذا الاجتماع لدراسة مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج الطوعي لدول إعلان التعاون. لشهري جانفي وفيفري 2023.
في حين، سيتعين على الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة تقييم ظروف وآفاق التطور قصير المدى لسوق النفط العالمي.
وللتذكير، تتكون لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك من: الجزائر، والمملكة العربية السعودية. والإمارات العربية المتحدة، وروسيا، والعراق، وكازاخستان، والكويت، ونيجيريا، وفنزويلا.
روسيا وهذه الدول العربية يخفضون طوعا انتجاهم النفطي بداية من ماي
الجزائر تُخفض إنتاجها النفطي إبتداءً من ماي
وأعلنت وزارة الطاقة، أن الجزائر ستقوم بخفض طوعي مقداره 48 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ماي حتى نهاية عام 2023.
ويأتي هذا الإجراء، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، حسب بيان لوزارة الطاقة، اليوم الأحد.
وأوضح البيان، أن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس في 5 أكتوبر 2022.
روسيا وهذه الدول العربية يخفضون طوعا انتجاهم النفطي بداية من ماي
كما أعلنت، كل من السعودية والإمارات، عن تخفيض طوعي في إنتاجهما النفطي، بداية من ماي المقبل وإلى غاية نهاية 2023.
كما أوضحت وزارة الطاقة السعودية، أن التخفيض الطوعي الذي يبلغ 500 ألف برميل يوميا. جاء بالتنسيق مع دول منظمة أوبك وخارجها.
ومن جهتها، قالت وزارة الطاقة الإماراتية، أنها ستخفض طوعيا من إنتاجها النفطي ما مقدراه 144 ألف برميل يوميا.
ومن جهتها، قالت وزارة الطاقة الإماراتية، أنها ستخفض طوعيا من إنتاجها النفطي ما مقدراه 144 ألف برميل يوميا.