وزير الطاقة يشارك في الاجتماع الوزاري 28 لدول اوبك وخارجها

قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن السلطات أخذت على عاتقها منح دعم جزئي لفواتير الكهرباء لأصحاب الاستهلاك المنخفض والمتوسط لفائدة 23 ولاية في الجنوب.

وكشف الوزير، في إجابته على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن التخفيض في فواتير الكهرباء، قد بلغ 65 بالمائة للأسر والأنشطة الفلاحية.كما بلغ الدعم، 25 بالمائة للأنشطة الاقتصادية.

وأضاف عرقاب، أن دعم الدولة في هذه الولايات قد بلغ سنة 2020، 18.9 مليار دج. مشيرا إلى أن الجزائر شهدت مؤخرا استهلاكا كبيرا للكهرباء خاصة في الجنوب.

وتابع الوزير، أنه قد تم ربط أكثر من 7 آلاف مسكن في تقرت بالغاز الطبيعي مؤخرا. حيث بلغت نسبة تغطية الولاية بالغاز الطبيعي 84 بالمائة حاليا. مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إنجاز محطة للوقود في مطار تقرت.

هذا وأشار الوزير، إلى أن فواتير الكهرباء لا تعكس الجهود المبذولة لتوفير الكهرباء. حيث كشفت الدراسات أن أسعار الطاقة في الجزائر في متناول الأسر. مؤكدا أن السلطات العمومية تولي أهمية كبيرة لتوفير الطاقة للمواطنين.

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