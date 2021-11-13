وزير الطاقة يشارك في المؤتمر الدولي للبترول بأبو ظبي

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في المؤتمر والمعرض الدولي للبترول “أديبيك”بأبو ظبي. وسيكون الوزير حاضرا في هذا المعرض المزمع عقده من 15 إلى 18 نوفمبر2021، بعدما تلقى دعوة من نظيره الاماراتي، سهيل المزروعي.

ويُعد هذا المؤتمر أحد أهم أحداث صناعة النفط والغاز. ويجمع المعرض بين وزراء النفط والطاقة، وقادة أكبر شركات الطاقة في العالم. كما يجمع المؤتمر عدد كبير من المختصين والخبراء في مسائل الطاقة، وآفاق تطوير الصناعة الطاقوية وفرص الاستثمار.

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معرض ومؤتمر أبو ظبي ينطلق الإثنين بمشاركة 32 وزيرا

هذا وتنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2021” حضورياً الإثنين، بمشاركة وزراء وقادة وخبراء قطاع الطاقة حول العالم.

وتشهد الدورة الحالية من أديبك 2021 مناقشة القرارات الرئيسية لقمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب 26”.

بالإضافة إلى صياغة أجندة قطاع الطاقة للعقود الثلاثة المقبلة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يعد “أديبك” الملتقى الأول والأكبر عالمياً في مجال الطاقة والبترول.

110 آلاف زائر

وتشهد دورة هذا العام زيادة في عدد المشاريع المقدمة لجوائز أديبك لتصل إلى 709 مقارنة، مع 606 في دورة عام 2019.

بالإضافة إلى زيادة عدد المشاريع التقنية المقدمة للمؤتمر التقني لتصل إلى 3754 مشروعاً.

وأاتي هذا وسط توقعات بوصول عدد زوار الحدث إلى نحو 110 آلاف زائر في ظل مشاركة 110 دولة ممثلة بالمعرض.

ويعمل أديبك 2021 على الجمع بين صنّاع القرار والمسؤولين لرسم ملامح مستقبل قطاع النفط والغاز.

ويشارك في أديبك 2021 أكثر من 1100 متحدث من بينهم أكثر من 160 شخصية تضم وزراء ومديرين تنفيذيين وقادة أعمال عالميين.

كما يوفر أديبك فرصة مهمة للشركات من حول العالم لعرض ابتكاراتها وإطلاق منتجات جديدة وإقامة الشركات وإجراء الأعمال.

بالإضافة إلى تركيز المناقشات على وضع قطاع النفط والغاز لما بعد جائحة “كوفيد-19″، وآخر المستجدات المتعلقة بتغير المناخ.

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