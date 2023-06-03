وزير الطاقة يشارك في المؤتمر الوزاري الـ186 لأوبك بفيينا

شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، في أعمال المؤتمر الوزاري 186 لمنظمة أوبك، بالعاصمة النمساوية فيينا.

وحسب بيان للوزارة، تم من خلال هذا المؤتمر، دراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين أعضاء المنظمة.

وعلى هامش هذا الاجتماع، عقد وزير الطاقة والمناجم اجتماعات ثنائية مع عدد من وزراء منظمة أوبك. لتبادل وجهات النظر حول أوضاع سوق النفط العالمية.

كما سيشارك الوزير، غدا الأحد، في أعمال الاجتماع التاسع والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة JMMC. والاجتماع الوزاري الخامس والثلاثون لدول اوبك والدول خارج أوبك.

وخلال هذه الاجتماعات، سيتعين على الوزراء المسؤولين عن النفط مناقشة وتقييم ظروف وآفاق التطور قصير المدى لسوق النفط العالمي.