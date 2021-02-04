وزير الطاقة يشارك في لقاء حول الأعمال الأكاديمية في ميدان الطاقة بنيجيريا

شارك وزير الطاقة عبد المجيد عطار في لقاء تطرق إلى آخر الأعمال الأكاديمية في ميدان الطاقة بنيجيريا.

وتمت مشاركة الوزير بدعوة من المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول والتي ترأسها الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد أدار الندوة وزير الطاقة النيجيري السابق الدكتور ايبي كاتشيكوو.

وافتتح أشغال هذا اللقاء رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية محمدو بوهاري.

وشارك في هذا اللقاء وزير الموارد الطاقوية لنيجيريا والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ووزير الطاقة لغينيا الإستيوائية.

وأضاف البيان، أن العمل الأكاديمي المقدم تمثل في 4 كتب مهمة تتطرق إلى الصناعة البترولية في نيجيريا.

وكذا قوانين العقود، وتطوير قطاع الغاز في نيجيريا، وقوانين سياسات نيجيريا الموجهة بالنسبة للاستثمار الأجنبي.

وجاءت مشاركة الجزائر في إطار تعزيز العلاقات بين الجزائر ونيجيريا خاصة في المجال الطاقوي.

و كذلك التعاون الإفريقي في إطار المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول و التي ترأسها الجزائر.