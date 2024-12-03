وزير الطاقة يشرع في زيارة عمل إلى بجاية

حل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، والوفد المرافق له بمطار “صومام- عبان رمضان” بولاية بجاية، أين سيقوم بزيارة عمل.

وحسب بيان للوزارة، تأتي هذه الزيارة في إطار برنامج عمل يهدف إلى متابعة وتفقد عدد من المشاريع الحيوية التابعة لقطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بالولاية.

ويرافق الوزير وفد رفيع المستوى يضم كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم. والرؤساء المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسوناريم.

بالإضافة إلى رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وعدد من الإطارات من الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

وتؤكد هذه الزيارة حرص الوزارة على ضمان تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة على مستوى ولاية بجاية. ودعم الاقتصاد المحلي والوطني من خلال استغلال الموارد الطبيعية وتطوير البنية التحتية الطاقوية والمعدنية.