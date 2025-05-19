وزير الطاقة يشرف على افتتاح اللقاء السنوي لإطارات مجمّع سونلغاز

أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، على افتتاح اللقاء السنوي لإطارات مجمّع سونلغاز، وذلك بمقر مركز التكوين المهني والإداري ببن عكنون.

وأعرب وزير الدولة، في كلمته الافتتاحية، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الموعد السنوي الهام. الذي أصبح تقليدًا راسخًا لتقييم الأداء واستشراف آفاق تطوير أحد أهم أركان المنظومة الطاقوية الوطنية.

كما توجه بشكره إلى القائمين على تنظيم هذا اللقاء، مُشيدًا بروح الالتزام والتشاور التي تميز العلاقة بين الوزارة والمجمع.

واستعرض الوزير، بالمناسبة، حصيلة إنجازات مجمع سونلغاز خلال سنة 2024، والتي عرفت تقدمًا ملحوظًا في مجالات ربط المناطق الصناعية والفلاحية والمناطق النائية بالكهرباء والغاز. وتعميم أجهزة الكشف عن أحادي أكسيد الكربون.

إلى جانب إطلاق مشاريع الطاقات المتجددة، خاصة برنامج 3200 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

كما نوّه الوزير بالنجاح الكبير الذي حققه المجمع في تأمين التزويد بالكهرباء خلال صيف 2024، رغم موجات الحر القياسية. بل وتمكنه من الحفاظ على نسق تصدير الطاقة نحو تونس. وبهذا الخصوص.

وأشار إلى أن نسبة التغطية بالكهرباء بلغت أكثر من 99% على المستوى الوطني، ونسبة التغطية بالغاز نحو 70%.

ومن جهة أخرى، ثمّن الوزير النتائج المعتبرة التي حققها المجمع على المستوى الدولي، من خلال تسجيل رقم قياسي في حجم صادراته الذي بلغ 268 مليون يورو خلال سنة 2024. وذلك بفضل صادرات الكهرباء والمعدات الكهربائية والخدمات التقنية والتكوينية.

كما أشار إلى انخراط سونلغاز في مشاريع استراتيجية كبرى على غرار “ممر الهيدروجين الجنوبي” SoutH2 Corridor. ومشروع الربط الكهربائي “MEDLINK” مع إيطاليا.

وفيما يتعلق بالتحضير لصائفة 2025، شدّد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف هياكل المجمع ومديريات الطاقة. وضمان الجاهزية التامة لمحطات الإنتاج والنقل والتوزيع، تحسبًا للطلب المتزايد على الكهرباء خلال موسم الصيف.

كما دعا إلى مواصلة جهود التحول الرقمي وتحسين نوعية الخدمة العمومية، وضمان استمرارية التموين. وترشيد الاستهلاك وتعزيز حوكمة الأداء.

وفي ختام كلمته، جدد الوزير التزام وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمرافقة مجمع سونلغاز ومساندته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

مؤكدًا أن ثقة الدولة في هذا المجمع الوطني العريق وفي كفاءاته، راسخة وقوية، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الطاقوي والتنمية الوطنية المستدامة. تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

كما شهد هذا الحدث إطلاق الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة المنظمة من طرف مجمع سونلغاز.