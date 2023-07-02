وزير الطاقة يشرف على حفل استقبال بمناسبة العيد

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، على حفل استقبال على شرف اطارات قطاع الطاقة والمناجم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان للوزارة، خص الوزير، بالتحية الى جميع موظفي القطاع، وقدم كلمة ترحيبية بالمناسبة. متمنيا أن تكون أيام العيد المباركة فاتحة سعادة وصحة على الجميع.

كما تقدم الوزير، بالشكر العميق لجهود كافة عمال واطارات القطاع في سبيل تنمية وتطوير القطاع وتجسيد جميع مشاريعه.

متمنيا تحقيق المزيد من النجاحات والمكتسبات والتي تصُب جميعها في مساعي مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

كما قدم كل من الرؤساء المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسونارام وممثل سونلغاز، ومحافظ الطاقة الذرية، ورئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ورئيسة اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية. وكذا كل من رؤساء سلطة ضبط المحروقات، والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الطيبة.

متمنين أن يُعاد علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، مؤكدين العزم على مواصلة مسيرة التكامل بين مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم. وبذل كل الجهود لمواصلة إنجاز المشاريع المُسطرة بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية للوطن وتحسين الاطار المعيشي للمواطن.