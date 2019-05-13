وزير الطاقة يعرض مشروع القانون الأنشطة النووية أمام أعضاء اللجنة الاقتصادية 

قدم وزير الطاقة محمد عرقاب، اليوم الاثنين، عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة.

وحسب بيان للمجلس، عقدت اللجنة اجتماعا بمقر المجلس برئاسة أحمد أرواغي رئيس اللجنة و استمعت فيه الى عرض عرقاب بحضور وزير العلاقات مع البرلماني السيد فتحي خويل.

وقدم عرقاب عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية باعتباره برنامجا سلميا لاستخدام الطاقة النووية و الذي يتطلب اطارا قانونيا لتحديد قواعد الامن و السلامة.

و يأتي هذا المشروع في اطار اتفاقيات التعاون التي وقعت عليها الجزائر مع العديد من الدول و الهيئات الدولية بحسب ذات البيان.

و خلال الاجتماع قام أعضاء اللجنة بطرح العديد من الأسئلة و الانشغالات حول الاحكام التي تضمنها المشروع رد عليها ممثل الحكومة

وسلط الضوء على مختلف النقاط التي وردت فيها.

و الجدير بالذكر ان اللجنة تعكف حاليا على اعداد تقرير حول مشروع القانون المتضمن الانشطة النووية

سيعرض في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا لمناقشة المشروع المذكور