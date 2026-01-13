وزير الطاقة يعقد اجتماعا لفحص منصتي سلطة ضبط الكهرباء والغاز

ترأس الدكتور مراد عجال، وزير الطاقة و الطاقات المتجددة، اليوم الثلاثاء أشغال اجتماع جمعه بعدد من الإطارات الرئيسية في الوزارة و ممثلين عن سلطة ضبط الكهرباء و الغاز.

وقد خصّص جدول أعمال الاجتماع لدراسة و فحص عدد من الملفات المتعلّقة بنشاط و تسيير مصالح القطاع. على غرار فحص منصتي سلطة ضبط الكهرباء والغاز.

وخلال الاجتماع الذي تم على مستوى الدائرة الوزارية للطاقة والطاقات المتجددة، قدم الوزير توجهاته للمعنيين بخصوص الملفات موضوع النقاش.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور