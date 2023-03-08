وزير الطاقة يعقد لقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين ورؤساء الشركات

تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الثلاثاء، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة، جيفرى بيات، ومع مساعد وزيرة الطاقة الامريكية براد كرابترى.

وجاءت هذه اللقاءات على هامش أشغال الطبعة 41 من مؤتمر الطاقة “سيرا ويك 2023″، بمدينة هيوستن الأمريكية.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال انتاج البترول والغاز الطبيعى. وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

إلى جانب التنسيق والتعاون لتحقيق استفادة الجزائر من الخبرات العالمية والتكنولوجيات الداعمة لعمليات التحول الطاقوي وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار الوزير بهذه المناسبة إلى الفرص الهامة للاستثمار والشراكة في قطاع الطاقة في الجزائر. ولاسيما في إطار القانون الجديد للمحروقات والمزايا والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين.

خاصة مع الشركات الأمريكية التي تقدم نقل تكنولوجي في المصب البترولي وفي مجال خفض الانبعاثات الكربونية. وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة كالهيدروجين.

كما أكد الوزير على الدور الهام الذي تلعبه الجزائر في مجال تأمين إمدادات الطاقة العالمية. باعتبارها من أكبر منتجي للبترول والغاز في افريقيا.

كما كان لوزير الطاقة والمناجم، محادثات مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة “اكينور” النرويجية، فيليب ماتيو. والذي تطرق معه الى علاقات الشراكة القائمة والمشاريع الجارية مع سوناطراك، لا سيما في عين صالح وعين أمناس.

كما بحث الجانبان سبل وآفاق التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالحد من تأثير صناعة المحروقات على البيئة. وتطوير الهيدروجين الأزرق والاخضر وخفض البصمة الكربونية. وكذا في مجال تطوير الكهرباء من الطاقات المتجددة.