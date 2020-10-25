وزير الطاقة يعلن من سطيف:”معالجة طلبات ترخيص باستيراد المواد الكيمياوية.. إلكترونيا”

ألفا طلب ترخيص لم يتم الفصل فيها بسبب شروط التخزين

أكد، مساء أول أمس، وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، بأنه تقرر ابتداءً من يوم 21 أكتوبر الجاري، استقبال ملفات طلبات الترخيص باستيراد المواد الكيمياوية التي تدخل في بعض الصناعات، عن طريق الأنترنت لتسهيل العملية ووضع حدّ لمعاناة تنقل المتعاملين الاقتصاديين إلى الوزارة لإيداع الملف المخصص لتلك العملية، وهذا بعد قطع مسافات طويلة، معتبرا ذلك يدخل ضمن البيروقراطية وتعطيل مصالح المواطن، مشددا على أنه اعتبارا من الفترة القادمة، لن يتنقل أي مواطن أو متعامل اقتصادي إلى الوزارة لإيداع الملف، وسيعوّض بالإيداع عن طريق موقع إلكتروني خاص بالوزارة، وستتم معالجة الملف والرد عليه، ويمكن لأي متعامل متابعة وتفحص ملفه خطوة بخطوة عبر رقم سري خاص به منذ إيداعه إلى غاية حصوله على الترخيص النهائي لعملية استيراد هذه المواد الكيمياوية، مؤكدا أن قرابة ألفي ملف لا تزال على مستوى الوزارة لم يتم البتّ فيها، بسبب عدم موافقة باقي المديريات التي يمكنها إبداء رأيها في هذه التراخيص، لأن هذه المواد خطيرة وتتطلب شروط تخزين خاصة لتجنب حدوث أي كوارث أمنية أو بيئية أو صحية وغيرها.

وكان وزير الطاقة قد حلّ في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية سطيف، حيث كانت المحطة الأولى ببلدية بوڤاعة، أين نشّط تجمعا شعبيا في المركز الثقافي “رابح بيطاط”، وقام بشرح مفصل لمختلف التعديلات التي جاءت في الدستور.

وفي بلدية “تيزي نبشار”، قام الوزير برفقة والي الولاية، بوضع حيز الخدمة مشروع توسعة الربط بالغاز لقريتي “منتانو” و”بوشامة” لفائدة 2800 مسكن، لتصل نسبة التغطية بهذه البلدية إلى 99 ٪، كما تم إعطاء إشارة انطلاق أشغال الربط بالغاز الطبيعي لفائدة 180 مسكن في منطقة الظل “لجرابعة” ببلدية “أولاد سي أحمد”، وفي الأخير، عاين محطة الخدمات GDR 28 بعد تحديثها، وتخللت مختلف هذه الزيارات إجراء لقاءات جوارية مع ساكني هذه المناطق مستمعا لانشغالاتهم، ومؤكدا على أخذها بعين الاعتبار والعمل على معالجتها وفق الأولويات.