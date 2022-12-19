وزير الطاقة يقف على مشاريع هامة بولاية مستغانم

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، نواب المجلس الشعبي الوطني للدائرة الانتخابية لولاية مستغانم.

وحسب بيان للوزارة، تندرج هذه اللقاءات في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف النواب.

ويتعلق الأمر بالربط الطاقوي “كهرباء وغاز” للمناطق الغير موصولة، ومناطق صناعية، لاسيما المنطقة الصناعية البرجية.

وكذا توسيع الشبكات الكهربائية وتعميم استعمال الطاقة الشمسية في المناطق المعزولة.

بالإضافة الى ملفات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة والمناجم. على غرار مدى تقدم الأشغال على مستوى مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بمنطقة سونكتال في مستغانم..

وأكد الوزير على أنه يتمّ حاليا تركيب المعدات بالمنشأة وأن المشروع يُسجل تقدم ملحوظ.

وينجز المشروع، على مساحة 40 هكتارا على الشريط الساحلي. والتي من شأنها تزويد الولايات المجاورة كمعسكر ووهران وحتى الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية بمعدل إنتاج 1460 ميغا واط.

مع إمكانية تصدير الطاقة الكهربائية إلى الخارج، بحيث يعد المشروع مكسب وطني هام.

كما كان ملف محطة تحلية مياه البحر بمستغانم وملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع. وكذا الاستثمار المنجمي بالولاية محل لانشغالات مطروحة من طرف السادة النواب.

تجسيد واستكمال برامج الربط بالكهرباء والغاز بمستغانم

وأكد الوزير، خلال هذا اللقاء، على حرص القطاع ومؤسساته، لتجسيد واستكمال برامج الربط بالكهرباء والغاز بالولاية.

كما تم لحد الآن ربط 38 بلدية بالكهرباء و22 أخرى بالغاز، ما يمثل ربط 2300 منزل بالغاز، على أن يتم ربط 4 بلديات أخرى بالغاز.

أما فيما يخص المستثمرات الفلاحية، فإنه وفي إطار برنامج مستعجل، تم إحصاء 520 مشروع ربط بالكهرباء، أنجز 441 مستثمرة، أنتهي من ربط 274 و135 قيد الإنجاز.

كما بلغت نسبة التغطية بالكهرباء بولاية مستغانم 94 بالمائة و56 بالمائة بالنسبة للغاز.