وزير الطاقة يكشف موعد فتح الحدود الدولية

ترأس رئيس مؤتمر المنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، عبد المجيد عطار، اليوم الاثنين، أشغال الاجتماع الوزاري الـ180 لمنظمة أوبك.

وأكد للتلفزيون الجزائري أن الاجتماع مهم، ويأتي في ظروف خاصة، بعد 7 أشهر من الركود الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.

وأوضح وزير الطاقة أن دول اوبك وخارجها التزموا بخفض الانتاج مما ساهم في ارتفاع الأسعار.

وكشف وزير الطاقة أن أسعار النفط ستعرف انتعاشا بعد الأخبار المتداولة حول توفر اللقاح.

وأكد وزير الطاقة أن هناك جهود تبذل من قبل دول الأوبك وخارجها في مواصلة خفض الانتاج للحفاظ على سقف الانتاج.

وطمأن وزير الطاقة أنه بعد فتح الحدود خلال شهر مارس المقبل سيعرف الاقتصاد العالمي انتعاشا.

وأعلن عن اجتماع طارئ خلال مارس لبحث مدى التزام الشركاء في خفض الانتاج والحفاظ على استقرار الاسعار في حالة تذبذب سوق النفط

وحسب وزير الطاقة، سيتم العمل على إقناع الدول خارج الأوبك غدا في الاجتماع الـ12 لمنظمة أوبك وخارجها.

وهذا للمحافظة على سقف الانتاج خاصة خلال الثلاثي القادم –يضيف عبد المجيد عطار-

وأعرب وزير الطاقة عن تفاؤله ازاء مخرجات اجتماع الغد.