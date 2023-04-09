وزير الطاقة يناقش تعزيز التعاون مع شركة سينوبك الصينية

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، نائب رئيس شركة سينوبك الصينية، ليو هونغ بين.

وحسب بيان للوزارة، استعرض الطرفان علاقات التعاون والشراكة التي تجمع الشركتين سوناطراك وسينوبك وآفاق تعزيزها. كما رحبوا في ذات السياق بتميز وصلابة هذه العلاقات.

كما ناقش الطرفان فرص الأعمال وآفاق الاستثمار المستقبلية لشركة سينوبك في الجزائر في مجال المحروقات. ولا سيما التنقيب وزيادة الإنتاج ومعدل الاسترداد. وكذلك في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية.

ويأتي هذا كله في إطار قانون المحروقات الجديد وكذلك في الإطار القانوني الجديد للاستثمار في الجزائر.

وشدد الوزير على أهمية التعاون والشراكة بين الشركات الجزائرية والصينية. وسلط الضوء على مشاريع الشراكة التي يمكن إبرامها في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة. ولا سيما الطاقة الشمسية الكهروضوئية والهيدروجين وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية.

وكذا في مجال تصنيع المعدات واستغلال الموارد المنجمية المستخدمة في صناعات الطاقة المتجددة.