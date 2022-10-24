وزير الطاقة يناقش فرص الاستثمار مع مجموعة “أبيليتي” السعودية

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وفدا من مجموعة عجلان وإخوانه القابضة “أبيليتي” من المملكة العربية السعودية. والذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وخلال هذا الاجتماع، “ناقش الطرفان فرص العمل والاستثمار بين شركات القطاع ومجموعة عجلان في مجال الطاقة والمناجم”.

وأكد وزير الطاقة بهذه المناسبة على “الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع الطاقة في الجزائر، لاسيما البتروكيماويات ونقل وتحويل الكهرباء”. مع “تشجيع الشركات الجزائرية والسعودية على إقامة شراكة متبادلة المنفعة وبالأخص في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة”.

كما ناقش الطرفان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فرص الاستثمار في قطاع المناجم في الجزائر. وكذا مجال البحث والاستغلال والإنتاج والتحويل (الأسمدة), يبرز نفس المصدر.

وأشار الطرفان -حسب البيان- “إلى فرص الاستثمار والتعاون الموجودة في مجال تحلية مياه البحر في الجزائر”.

في نهاية هذا اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم اجتماعات مع ممثلي مجمعات سوناطراك وسونلغاز ومناجم الجزائر،- يضيف البيان-.

وكان وزير الصناعة أحمد زغدار، قد استقبل، أمس الأحد، نائب رئيس المجموعة السعودية عجلان وإخوانه، الشيخ محمد بن عبد العزيز العجلان. الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، مرفوقا بخبراء من المجموعة، لبحث وتحديد فرص الاستثمار والشراكة.

كما استهل زغدار اللقاء بعرض أبرز ما جاء في المنظومة الجديدة للاستثمار من تسهيلات ومزايا للمستثمرين المحليين والأجانب. وكذا الإمكانيات والمؤهلات الطبيعية والجغرافية والاقتصادية والبشرية الضخمة التي تزخر بها الجزائر. والتي تمكنها من استقطاب أكبر المشاريع لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوجه نحو التصدير للأسواق العربية، الأوروبية والإفريقية.