وزير الطاقة ينصب راشدي على رأس لجنة ضبط الكهرباء والغاز

نصب وزير الطاقة عبد المجيد عطار، اليوم الاثنين، راشدي منادي على رأس لجنة ضبط الكهرباء والغاز خلفا لعبد القادر شوال.

وخلال مراسيم التنصيب، التي جرت بحضور رؤساء الوكالات والرئيس المدير العام لسونلغاز و اطارت قطاع الطاقة، ألقى وزير الطاقة كلمة، أكد من خلالها على ضرورة البحث على حلول مناسبة للاستجابة سريعا، لطلبات المستثمرين الصناعيين والفلاحين المتعلقة بالربط بشبكة الكهرباء والتي ستسمح باستحداث النشاطات الخلاقة للقيمة المضافة و مناصب شغل.

كما هنأ عطار رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز الجديد وحثه على مضاعفة الجهود لجلب اضافة الى هيئته التي تكمن مهمتها الرئيسية في السهر على تطبيق القوانين المنظمة للكهرباء و الغاز.