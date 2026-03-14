وزير الطاقة يهنئ ذوي الهمم بمناسبة يومهم الوطني

تقدم مراد عجال، وزير الطاقة و الطاقات المتجددة، بمناسبة 14 مارس، اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة ( ذوي الهمم)، بأخلص عبارات التقدير والاحترام عرفانا بعطائهم المتميز.

وجاء في نص تهنئة الوزير “بمناسبة اليوم الوطني لذوي الهمم، الموافق لـ 14 مارس 2026. يسعدني أن أتوجه إليكم بأصدق عبارات التقدير والاحترام، عرفانا بعطائكم المتميز ومساهمتكم الفاعلة في مسيرة تطوير القطاع”.

مضيفا “إن هذه المناسبة ليست فقط محطة للاحتفاء، بل هي فرصة للتأكيد على المكانة المستحقة. التي تحتلونها في مؤسساتنا، وعلى الدور الحيوي الذي تؤدونه بكل كفاءة واقتدار. لقد أثبتم من خلال التزامكم وروحكم الإيجابية وإصراركم على النجاح، أن الإرادة الصادقة قادرة على تجاوز كل التحديات”.

وواصل وزير الطاقة “إن ما تقدمونه يوميًا من جهد وتفان يعكس قيم العزيمة والمسؤولية. ويشكل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا. وإذ نحيي فيكم قوة الإرادة وروح المثابرة. نؤكد التزامنا الدائم بمواصلة دعمكم، وتهيئة الظروف الملائمة لتمكينكم من أداء مهامكم في أفضل الأحوال. بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز الإدماج المهني الكامل. في هذا اليوم الوطني، أجدد لكم الشكر والتقدير، متمنيًا لكم دوام الصحة والتوفيق، ومزيدا من النجاح في مسيرتكم المهنية”.

كل عام وأنتم عنوان للعزيمة والإصرار.

