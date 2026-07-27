وزير الطاقة يُشدد على تسريع المشاريع الإستراتيجية ويُثمن أداء عمال سونلغاز

شدد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الإثنين، على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الإستراتيجية الخاصة بتعزيز المنظومة الكهربائية الوطنية، والالتزام بالآجال المحددة، خلال ترؤسه لأشغال اجتماع لجنة التنسيق القطاعية، بحضور إطارات الوزارة والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز بالنيابة وإطاراته المسيرة.

وحسب بيان للوزارة، استهل الوزير أشغال الاجتماع بالوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات والقرارات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة. قبل أن تتناول اللجنة بالدراسة والمتابعة عدداً من الملفات ذات الأولوية.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة التسريع في وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، والالتزام الصارم بالآجال المحددة. مع الحرص على تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف. واتخاذ كافة التدابير التقنية والتنظيمية الكفيلة بضمان دخول هذه المنشآت حيز الخدمة وفق الرزنامة المسطرة. بما يعزز القدرات الوطنية لإنتاج الكهرباء ويواكب الطلب المتزايد على الطاقة.

وفي السياق، أشاد الوزير بالمستوى المتميز للأداء المتميز واللافت لعاملات وعمال مجمع سونلغاز. مثمناً روح التعبئة والتأهب الدائمين والاحترافية العالية التي تتحلى بها مستخدمو المجمع عبر مختلف فروعه ووحداته. والتي مكنت من ضمان استمرارية التموين بالطاقة والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية، خلال موجة الحر الاستثنائية التي شهدتها كل ولايات الوطن خلال ازيد من ثلاثة أسابيع.

وأكد الوزير أن هذه النتائج المشرفة تجسد الاحترافية العالية لمستخدمي مجمع سونلغاز. والتي استحقت شكر وتقدير رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. نظير تفانيهم في أداء واجبهم الوطني وإسهامهم في ضمان أمن الطاقة واستمرارية الخدمة العمومية.

وفي الختام، دعا الوزير، كافة عاملات وعمال مجمع سونلغاز إلى مواصلة التعبئة والتجنّد، وتعزيز روح المسؤولية والانضباط واليقظة. ومضاعفة الجهود للحفاظ على نفس مستوى الأداء والجاهزية. بما يواكب تطلعات القطاع ويسهم في تجسيد الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال الطاقة، خدمةً للوطن والمواطن.