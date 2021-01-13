وزير الطاقة يُشدد على ضرورة تحديث وعصرنة ورقمنة القطاع

أشرف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، على عمليات الرقمنة في القطاع الوزاري خاصة منها البوابة الالكترونية الجديدة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تفقد الوزير غرفة العمليات ومديرية حماية الأملاك الطاقوية التي تشرف على كل هذه المصلحة.

وتحدث الوزير مع المهندسين والإطارات التي تعمل على مستوى هذه المديرية والتي تتكفل بمشاريع رقمنة القطاع.

وتناول عطار التصور المستقبلي وضرورة المضي قدما نحو التحديث والعصرنة ومواكبة كل التطورات في هذا المجال.

وتتعلق البوابة الإلكترونية الجديدة بتصاريح وتراخيص استيراد وتصدير المواد الحساسة.