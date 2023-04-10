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وزير الطاقة يُطلق العديد من المشاريع بولاية البيض غدا

بقلم نادية بن طاهر
وزير الطاقة يُطلق العديد من المشاريع بولاية البيض غدا
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يقوم وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية البيض.

سيكون الوزير مرفوقا بالرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، والرئيس المدير العام لشركة نفطال. ورئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وكذا اطارات من الوزارة ومن سونلغاز.

وسيشرع الوزير، خلال هذه الزيارة، بوضع حيز الخدمة وإطلاق العديد من مشاريع الربط بالغاز الطبيعي والكهرباء. ولا سيما تلك المخصصة لسكان مناطق الظل والمستثمرات الفلاحية.

كما سيزور السيد الوزير بعض المنشآت الأخرى للكهرباء والغاز والمواد البترولية.

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