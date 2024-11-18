وزير الطاقة يُكرم الباحث الجزائري لخضر حميداتو

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، الباحث الجزائري المبتكر، لخضر حميداتو.

وشكلت هذه المناسبة فرصة كرم فيها الوزير الباحث حميداتو، لأبحاثه المتعددة ولاسيما المتعلقة بالطاقات المتجددة، حسب بيان للوزارة.

وكان آخر إنجازات الباحث، إبتكاره لأول جهاز في العالم لتبريد ألواح الطاقة الشمسية “الكهروضوئية”. وتحصل على إثره على جائزة المواهب الشابة الافريقية بإيطاليا.

وقدم حميداتو، الباحث الجزائري إبن ولاية الوادي وخريج المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بقسنطينة، عرضا حول ابتكاره الذي سيساهم في حل إشكالية كفاءة الالواح الشمسية وانخفاض انتاجها إلى أزيد من 30 بالمائة، كلما ارتفعت درجات الحرارة وخاصة في المناطق الصحراوية.

كما أشار حميداتو أن هذا الابتكار يقوم على التوصل لمنتج جديد قابل للإدماج مع الألواح الشمسية ويساهم في رفع كفاءتها من خلال استغلال مواد تغيير الطور.

لتسمح بامتصاص حرارة النهار والتخلص من الطاقة الزائدة ليلا، لتعود الالواح إلى إستئناف عملها في النهار وبكفاءة جد عالية.

وهنأ وزير الطاقة والمناجم حميداتو بهذا الإنجاز العلمي الهام ولاسيما في مجال تطوير الطاقات المتجددة.

معربا عن دعمه الكامل ومرافقته في أعماله البحثية والإبتكارية سيما مع سونلغاز ومعهد البحث والتطوير للشركة.

ويأتي ذلك كله، في إطار دعم الباحثين والمواهب الشابة الوطنية ودعم وصولها للنجاح وتطوير مختلف البرامج. على غرار برنامج تطوير الطاقات المتجددة والذي تصل قدرته الإجمالية إلى 15000 ميغاواط بحلول عام 2035.

كما هنأ كل من محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وممثل الرئيس المدير العام لسونلغاز، الباحث حميداتو، على هذا الابتكار الجد هام. وعبروا عن دعمهم الكامل واستعدادهم لمرافقته ومساندته ولاسيما في مجال البحث والتطوير في هذا المجال.

حميداتو يُعرب عن فخره وإعتزازه بهذا الإنجاز العالمي

ومن جانبه، أعرب حميداتو عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز العالمي وعن رغبته في مشاركة هذا النجاح مع جميع الباحثين الجزائريين. ليكون الأول ضمن العديد من المتألقين الجزائريين.

وكذا تعزيز النجاح الجزائري والحضور الوطني في المحافل الدولية. كما أشار أنه في خدمة الوطن والطلبة الباحثين الجزائريين.

للتذكير، شهدت جائزة إيني لسنة 2024، خلال الدورة السادسة عشرة، مشاركة أكثر من 11 ألف مرشح حول العالم.

وقد تمت مراجعة الأبحاث المقدمة من قبل لجنة علمية مكونة من خبراء عالميين. بما في ذلك ممثلين عن مؤسسات بحثية مرموقة، بالإضافة إلى 6 من الحائزين على جائزة نوبل.