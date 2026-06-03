وزير الطاقة يُكرّم من طرف رئيس جمهورية النيجر

كُرّم اليوم الأربعاء، وزير الطاقة و الطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، من طرف رئيس جمهورية النيجر بوسام السيادة “ساراونيا مانغو”.

وجاء هذا التكريم على هامش الزيارة الرسمية التي قادت الوزير الأول سيفي غريب. رفقة وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، إلى جمهورية النيجير الشقيقة. أين تم بمنطقة بغورو باندا بعاصمة النيجر ميامي تدشين محطة توليد الكهرباء. للتضامن “الجزائري النيجري”. ودخولها رسميا مرحلة الإنتاج.

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