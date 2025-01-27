وزير الطاقة يُناقش فُرص التعاون والاستثمار مع تنزانيا

تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، مع نائب رئيس الوزراء، وزير الطاقة لجمهورية تنزانيا المتحدة، دوتو بيتاكو.

وحسب بيان للوزارة، ناقش الطرفان بهذه المناسبة سبل وفرص تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بين البلدين.

وشكل اللقاء فرصة أيضا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية. ولا سيما من خلال مبادرة “مهمة 300″، التي تسعى لتوفير الطاقة لـ300 مليون شخص في إفريقيا بحلول سنة 2030.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون والاستثمار في مجال المحروقات والمواد البترولية وتخزينها، وكذا تسيير قطاع المحروقات بتنزانيا، وكذلك في مجال الأسمدة ولا سيما اليوريا.

بالإضافة الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الهندسة وتوليد الكهرباء وتطوير شبكة الكهرباء والتكوين في هذه المجالات. وهذا تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في سنة 2013 والاتفاقيات الموقعة في شهر أوت 2023.

وجدّد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بهذه المناسبة، رغبة الجزائر في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وتكثيف التبادلات مع الدول الإفريقية. لا سيما في إطار استراتيجية التنمية لمجمعّي سوناطراك وسونلغاز التي تستهدف انفتاحها على السوق الإفريقية.

كما أكد استعداد الجزائر لدعم تنزانيا ومرافقتها بدرايتها وخبرتها في هذه المجالات.

ومن جانبه، أعرب الوزير التنزاني عن اهتمام بلاده الكبير بتطوير وتنمية علاقات التعاون مع الجزائر. خاصةً من خلال مشاركة مجمعّي سوناطراك وسونلغاز في تطوير القطاع الطاقوي في تنزانيا. من خلال تعزيز الشراكة المربحة للجانبين في صناعات النفط والغاز والكهرباء والاعتماد على المعدات الجزائرية في هذه المجالات.

وأشار، دوتو بيتاكو، أيضا إلى أن البلدين سيعملان بشكل مشترك من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة في أقرب الآجال.

ويشار إلى أن هذا اللقاء تم على هامش الورشات والجلسات الوزارية المنعقدة عشية انعقاد قمة رؤساء الدول الإفريقية حول الطاقة بالعاصمة التنزانية دار السلام.