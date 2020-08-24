وزير الطاقة: 1.3 مليار متر مكعب استهلاك العاصميين للغاز سنويا

قال وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الاثنين، أن “ولاية الجزائر العاصمة تستهلك لوحدها 1,3 مليار متر مكعب سنويا من الغاز”.

وأكد عطار، خلال زيارة ميدانية قادته لولاية العاصمة، “ولاية الجزائر تستهلك 1,3 مليار متر مكعب في السنة من الغاز اي ما يعادل 10بالمئة من الغاز المستهلك عبر الوطن والذي هو 14مليار متر مكعب”.

ودعا عطار إلى ضرورة “التوجه نحو تحويل الاستهلاك الطاقوي لإستهلاك خالق للثروات الجديدة وذلك لا يتجسد إلا بالاتماد على قطاعي الفلاحة والصناعة”.

مشيرا أن “الهدف المرجو من قطاع الطاقة حاليا هو محاولة الحفاظ على ارتفاع قدرات استهلاك الطاقة وذلك من أجل مواكبة التطور و لاجل خلق مناصب الشغل”.

واضاف وزير الطاقة أن هدف الوزارة هو “تحويل الاستهلاك الطاقوي لاستهلاك خالق للثروات الجديدة”، موضحا ان “ذلك لا يتجسد إلا بقطاع الفلاحة أو الصناعة أو الخدمات”.

وقال عطار أنه سيتم التركيز حاليا على “على الربط بالكهرباء و الغاز على الميادين التي تخلق ثروة و مناصب الشغل و في مقدمتها الفلاحة”.